В Татарстане на благоустройство в Заинске, Бавлах и Лаишево потратят до 185 млн рублей

Глдавинвестстрой Татарстана объявил тендер на благоустройство в малых городах республики. Начальная стоимость контракта составляет 185 млн рублей.

Из сообщения на сайте госзакупок следует, что должны быть реализованы проекты, признанные лучшими на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на 2020 год.

Прием заявок ведется с 29 июля до 6 августа. В последний день будут подведены итоги.

В Бавлах предполагается благоустройство парка Победы и Трудовой Славы. Работы оцениваются в 70 млн рублей.

В Заинске должна быть облагорожена площадь перед ДК «Энергетик». На это планируется потратить до 70 млн рублей.

В Лаишево же должен появиться экстрим-парк. На него могут потратить до 45 млн рублей.