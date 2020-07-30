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ГИСУ Татарстана объявило тендер на строительство спального корпуса для школы «Адымнар» за 600 млн рублей

00:37, 30.07.2020
ГИСУ Татарстана объявило тендер на строительство спального корпуса для школы «Адымнар» за 600 млн рублей
Фото: kzn.ru

ГИСУ Татарстана объявило тендер на строительство спального корпуса для полилингвального комплекса «Адымнар», который строится на базе школы на улице Бондаренко в Казани. Начальная цена контракта составляет 636,4 млн рублей.

Заявки принимаются с 28 июля до 6 августа. В тот же день предполагается подвести итоги электронного аукциона, говорится в сообщении на портале госзакупок.

Из техзадания следует, что возведение здания должно быть завершено до конца 2020 года. Корпус будет иметь переход в основное здание школы.

Ранее сообщалось, что кабмин Татарстана примет в собственность школу №165, чтобы создать на ее базе полилингвальный комплекс «Адымнар».

ОбществоОбразование Татарстан
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