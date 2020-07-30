ГИСУ Татарстана объявило тендер на строительство спального корпуса для школы «Адымнар» за 600 млн рублей

ГИСУ Татарстана объявило тендер на строительство спального корпуса для полилингвального комплекса «Адымнар», который строится на базе школы на улице Бондаренко в Казани. Начальная цена контракта составляет 636,4 млн рублей.

Заявки принимаются с 28 июля до 6 августа. В тот же день предполагается подвести итоги электронного аукциона, говорится в сообщении на портале госзакупок.

Из техзадания следует, что возведение здания должно быть завершено до конца 2020 года. Корпус будет иметь переход в основное здание школы.

Ранее сообщалось, что кабмин Татарстана примет в собственность школу №165, чтобы создать на ее базе полилингвальный комплекс «Адымнар».