В Британии назначили нового главу MI-6

Власти Великобритании объявили о назначении дипломата Ричарда Мура главой службы внешней разведки MI-6. Последнее время он возглавлял департамент по политическим вопросам британского МИДа.

Дипломат еще в 1987 году начал работать на MI-6, пишет Daily Mail.

В 2014—2017 годах Мур был послом Соединенного Королевства в Турции, а в 2018 году непродолжительное время был заместителем советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности.

В краткой официальной биографии Мура говорится, что он родился в Ливии, женат, имеет двоих детей. Указано, что новый руководитель разведывательной службы любит играть в гольф, а также смотреть крикет и регби.