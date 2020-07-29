Женщина избила мужчину банкой сгущенки в Челнах

27-летняя челнинка избила мужчину банкой сгущенки. Конфликт развернулся на общей кухне. В ходе ссоры обвиняемая использовала жестяную банку со сгущенным молоком в качестве орудия и нанесла ею мужчине не менее трех ударов по голове. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Набережных Челнов.



Жительница Челнов частично признала вину. Суд признал ее виновной и назначил наказание — 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% ее заработка ежемесячно в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.



Ранее в Челнах возбудили уголовное дело после происшествия на аттракционе «Веселые горки». Аттракцион развалился во время катания детей.