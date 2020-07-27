В Челнах возбудили уголовное дело после происшествия на аттракционе «Веселые горки»

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В Челнах после проверки прокуратура возбудила уголовное дело о происшествии на аттракционе «Веселые горки», который развалился прямо во время катания детей.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом сегодня, 27 июля, по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Инцидент произошел 18 июля. Во время работы аттракциона у него оторвался декоративный кожух подвижного состава, который, зацепившись за ограждение посадочной площадки, отлетел в сторону. В ведомстве читают, что причиной происшествия стал ненадлежащий осмотр аттракциона перед началом его эксплуатации уполномоченными на то работниками.

