В Гидрометцентре РФ предупредили о наступлении самой жаркой пятидневки года

В России последняя пятидневка июля, согласно климатической статистике, является самым теплым периодом года, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что самое теплое время наступает и на европейской, и на азиатской территории страны. Это происходит в конце июля, потому что к этому времени нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда солнечная энергия переходит во внешние слои атмосферы.

При этом Вильфанд отметил, что для прибрежных российских городов самой теплой порой станет август, потому что передача энергии от солнца происходит медленно, по законам молекулярной теплопроводности из-за того, что море отдает мало энергии, передает «РИА Новости».

В Гидрометцентре Татарстана спрогнозировали неустойчивую погоду в начале недели. Согласно прогнозам, в республике пройдут грозы и кратковременные дожди.