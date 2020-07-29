Банк Казани победил в престижном всероссийском конкурсе в номинации «Антикризисная поддержка бизнеса»

24 июля в Торгово-промышленной палате России (ТПП РФ) состоялся финал ежегодного конкурса «Лучшая банковская программа для МСП — 2020». Конкурс проводился уже в пятый раз, в нем приняли участие ведущие банки России.

Банк Казани принял участие в этом престижном всероссийском конкурсе, презентовал программу по поддержке МСП и победил в номинации «Антикризисная поддержка бизнеса»!

Номинации присваивались банкам-финалистам из числа экспертов ТПП РФ, Корпорации МСП и Банка России.

Изначально, разрабатывая комплекс банковских продуктов для МСП, основной целью было поддержать предпринимателей и предоставить им возможность масштабировать бизнес. В сложившейся ситуации пандемии эти продукты стали востребованы для поддержания и восстановления экономической активности предпринимателей.

И победа в конкурсе для Банка Казани — очередное подтверждение правильно выбранного вектора развития, ориентированного на клиента!

На конкурсе Банк Казани презентовал два локомотивных направления.

— В первую очередь банковские гарантии в рамках исполнения обязательств по госконтрактам. Подать заявку и оформить гарантию возможно полностью в онлайн-режиме за 4 часа по всей России и без открытия расчетного счета.

— Новые разработанные кредитные продукты для предпринимателей. Обращаясь в банк с минимальным пакетом документов, в течение одного рабочего дня можно оперативно получить денежные средства.

Мы благодарим каждого, кто поддержал нас и кто ежедневно выбирает наши продукты для развития своего бизнеса.

ООО КБЭР «БАНК Казани»

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