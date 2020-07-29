В КХЛ могут вступить клубы из Венгрии, Кореи и ОАЭ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил о том, что представители клубов сразу нескольких стран заинтересованы вступить в лигу в будущем.

По его словам, есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и Эмиратов, но все пока на стадии разговоров, до принятия решений еще далеко.

— Из-за ситуации в мире тяжело вести переговоры с заинтересованными странами, так как для принятия конкретных решений надо видеть всю инфраструктуру, знакомиться с проектом не по видеосвязи, а вживую. Надеемся, эта работа вскоре будет продолжена. В ближайшем сезоне мы точно не ожидаем пополнения, а через сезон… Посмотрим. Будем прорабатывать этот вопрос, — заявил Морозов.

Напомним, что в прошлом году КХЛ покинул иностранный клуб из Словакии, братиславский «Слован». Ранее предметный интерес во вступлении в лигу высказывал «Хумо» из Узбекистана, который в итоге играл в ВХЛ.

На данный момент в КХЛ выступают 23 клуба из шести стран — России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Китая и Финляндии.