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Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке

13:08, 29.07.2020
Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проведет «большое совещание» по эпидемиологической обстановке в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так, на совещании выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыба, мэр Москвы Сергей Собянин.

Они обсудят готовность системы здравоохранения РФ к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций, которые традиционно случаются вдобавок к коронавирусной инфекции.

Также главе государства доложат о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, сообщат прогнозы экспертов по ее развитию осенью и зимой, передает «РИА Новости».

За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 888 человек. Таким образом, число зафиксированных случаев в стране достигло 828 990.

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