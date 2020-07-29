Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке

Президент РФ Владимир Путин проведет «большое совещание» по эпидемиологической обстановке в России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так, на совещании выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова, первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыба, мэр Москвы Сергей Собянин.

Они обсудят готовность системы здравоохранения РФ к осенне-зимнему периоду, к профилактике и лечению респираторных вирусных инфекций, которые традиционно случаются вдобавок к коронавирусной инфекции.

Также главе государства доложат о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, сообщат прогнозы экспертов по ее развитию осенью и зимой, передает «РИА Новости».

За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 888 человек. Таким образом, число зафиксированных случаев в стране достигло 828 990.

