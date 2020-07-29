Эксперты рассказали, сколько будет стоить «набор первоклассника» в этом году

Как говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек при покупке необходимых для школы канцелярских принадлежностей за год вырос на 55% и составил 712 рублей. Эксперты проанализировали продажи за период с 1 по 26 июля 2020 года и сравнили данные с прошлым годом.

Отмечается, что число покупок за год выросло на 10%, а продажи отдельных канцелярских товаров упали. Так, продажи дневников снизились на 21%, а пеналы стоят на 60% дороже, чем в прошлом году, но покупают их меньше, пишет «РИА Новости».

Эксперты «Платформы ОФД» отметили, что подготовка к школе начинается за несколько месяцев до учебного года.

Напомним, министр просвещения Сергей Кравцов, заявил, что учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.