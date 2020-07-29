Олег Шатов покинул «Зенит». На полузащитника претендует казанский «Рубин»

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Петербургский «Зенит» на своем сайте объявил о расставании с полузащитником Олегом Шатовым. У футболиста истек срок действия контракта, питерцы не стали его продлевать.



«Сине-бело-голубые благодарят Олега Шатова за весомый вклад в победы «Зенита» и желают успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Шатов перебрался в «Зенит» в 2013 году из махачкалинского «Анжи». Футболист сыграл за сине-бело-голубых 202 матча, забил 31 гол и отдал 44 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» Шатов три раза становился чемпионом России, по два раза — обладателем Кубка и Суперкубка России.

Напомним, что весной претендентом на полузащитника назывался казанский «Рубин».