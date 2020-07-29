Рейтинг Банка «Аверс» подтвержден на уровне «ВВ» со стабильным прогнозом

Фото: Ринат Назметдинов

На днях международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Банка «Аверс» на уровне «ВВ» с прогнозом «стабильный».

Подтверждение рейтинга экспертами Fitch Ratings основывается на стабильных финансовых показателях Банка «Аверс» за последние 12 месяцев, в том числе на комфортном уровне капитала и ликвидности.

Напомним, что в апреле этого года, несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию, рейтинговое агентство Fitch Ratings также подтвердило долгосрочный прогноз рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Банка «Аверс» на уровне «ВВ» со «стабильным» прогнозом. В материалах агентства Fitch Ratings отмечалось, что рейтинг учитывает устойчивую модель бизнеса Банка, высокое качество активов, высокий уровень капитализации и комфортную ликвидность Банка.

Банк «Аверс» — один из старейших банков, который в этом году отмечает 30-летие работы на финансовом рынке. Банк является опорным и расчетным центром Группы компаний ТАИФ. В марте 2020 года Банк «Аверс» в очередной раз вошел в ежегодный рейтинг самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности. В обновленном рейтинге Банк занял 41-е место, поднявшись на 9 позиций по сравнению с 2019 годом.

Подробную информацию о рейтингах и финансовых показателях Банка можно получить в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

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