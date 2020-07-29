Татарстан занял пятое место в России по объему эскроу-счетов

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Татарстан занял 5-е место по количеству заключенных договоров по эскроу-счетам после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, рассказал Управляющий отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин.



По его данным, на начало июля этого года в Татарстане заключен 51 кредитный договор с застройщиками на сумму более 36,1 млрд рублей.

Чаще всего договора заключались с июля по октябрь прошлого года. За это время было заключено около половины всех кредитных договоров, сейчас происходит стабильный ежемесячный рост.

Шарифуллин отметил, что банки продолжали наращивать объемы финансирования строительства, несмотря на трудности, связанные с пандемией. С апреля по июнь сумма выданных застройщикам кредитов по новой схеме выросла на 20%, а с начала года — на 57,4%.

Также управляющий отделением Нацбанка по РТ рассказал, от чего зависит стоимость банковского финансирования для застройщиков. Подробности — в материале интернет-газеты «Реальное время».

