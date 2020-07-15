В США рассказали о первых итогах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцина для профилактики коронавируса компании Moderna на ранних стадиях исследования на людях вызвала сильный иммунный ответ у всех участников испытаний.

В исследовании принимали участие 45 пациентов, их разделили на группы по 15 человек. Они получили дозы вакцины по 25, 100 и 250 микрограммов соответственно.

Все 45 участников выработали антитела, которые, по мнению ученых, важны для защиты от вируса.

При этом самый сильный иммунитет возник у пациентов с самой высокой дозой. По данным Moderna, он был в несколько раз выше, чем у выздоровевших пациентов с COVID-19.

По словам представителя компании доктора Тала Закса, данные первой фазы показывают, что вакцинация mRNA-1273 вызывает устойчивый иммунный ответ на всех уровнях дозы, и поддерживают выбор 100 мкг в качестве оптимальной дозы для исследований на третьем этапе.

В компании также заявили, что вакцина продемонстрировала свою безопасность, передает журнал New England Journal of Medicine.

В понедельник директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса, которую они разработали, может стать доступна для россиян уже в середине августа.

