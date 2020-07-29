Названы номинанты на премию «Эмми»

Академия телевизионных наук и искусств США объявила номинантов премии «Эмми» 2020 года. Из-за коронавируса 72-я церемония вручения пройдет виртуально. Она назначена на 20 сентября.

В этом году на звание лучшего сериала претендуют восемь картин. Среди них: «Очень странные дела», «Мандалорец», «Рассказ служанки», «Лучше звоните Солу», «Озарк», «Убивая Еву», «Наследники» и «Корона», передает «РИА Новости».

За номинацию «Лучший комедийный сериал» поборются такие ленты, как «Умерь свой энтузиазм», «Мертв для меня», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Шиттс Крик» и «Реальные упыри».

Среди коротких сериалов номинированы «И повсюду тлеют пожары», Хранители», «Миссис Америка», «Невероятное» и «Неортодоксальная».

Также названы номинанты в таких категориях как «Лучшая актриса в драматическом сериале» (Дженнифер Энистон, Оливия Колман, Джоди Комер и Сандра О, Лоруа Линни и Зендая), «Лучший актер в драматическом сериале» (Джейсон Бейтман, Брайан Кокс и Джереми Стронг, Стерлинг К. Браун, Стив Каррел и Билли Стронг).

Лучших актера и актрису будут выбирать и в комедийных сериалах. Среди мужчин на награду претендуют Энтони Андерсон, Дон Чидл, Тед Дэнсон, Майкл Дуглас, Юджин Леви и Рамми Юссеф. «Эмми» смогут получить такие актрисы, как Кристина Эпплгейт, Рэйчел Броснахэн, Линда Карделлини, Кэтрин О'Хара, Исса Рэй и Трэйси Эллис Росс.

Напомним, в прошлом году сериал «Игра престолов» получил 32 номинации на «Эмми». Таким образом он побил предыдущий рекорд по количеству номинаций, установленный сериалом «Полиция Нью-Йорка» (NYPD Blue) в 1994 году.