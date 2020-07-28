С начала лета в Татарстане произошло 50 происшествий на воде

В Татарстане с 1 июня по 27 июля зарегистрировали 50 происшествий на воде. В прошлом году за аналогичный период времени зафиксировали 36.

В результате происшествий в этом году на воде погибло 47 человек, в том числе семь детей. Спасены 12 человек, среди них два ребенка. За аналогичный период прошлого года на воде погибло 34 человека, в том числе двое детей, спасены — четверо, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.