На портале госуслуг Татарстана появилась функция оплаты охранных услуг Росгвардии

На портале госуслуг Татарстана появилась новая функция — возможность оплаты услуг вневедомственной охраны.

Она расположилась во вкладке «ЖКХ» (баннер на стартовой странице портала) в разделе «Оплата сигнализации квартиры» (вторая иконка снизу). Сервис так и называется «Оплата услуг вневедомственной охраны».

Для проведения оплаты пользователю необходимо вписать номер своего лицевого счета, указать фамилию и выбрать нужный филиал Отдела ведомственной охраны (ОВО) из выпадающего списка. Потом нужно написать сумму платежа и реквизиты банковской карты для проведения платежной операции. Квитанция об оплате автоматически сохраняется в личном кабинете. Весь процесс оплаты займет несколько минут.

Также в этом же разделе татарстанцы смогут оплатить услуги по техническому обслуживанию сигнализации квартиры. Для проведения оплаты нужно ввести десятизначный номер договора и данные банковской карты, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Ведомство также собирается запустить систему, которая позволит пользователям подавать показания счетчиков без госуслуг и посещения МФЦ. Для этого будет достаточно мессенджера Telegram.

