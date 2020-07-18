В Татарстане показания счетчиков можно будет подавать через Telegram или «ВКонтакте»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минцифры Татарстана собирается запустить систему, которая позволит пользователям подавать показания счетчиков без госуслуг и посещения МФЦ. Для этого будет достаточно мессенджера Telegram.

«Буквально через несколько месяцев появится новая система. Хочешь подать показания счетчика? Это можно сделать через Telegram. Могли ли мы это раньше представить? Наверное, еще вчера это нельзя было сделать», — заявил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин для проекта Андрея Кузьмина «Интервью без галстука».

Глава Минцифры республики добавил, что кроме мессенджера Павла Дурова работа идет и над пересылкой показаний через соцсеть «ВКонтакте».

Напомним, в этом же интервью Хайруллин объяснил, что государство желает получить личные данные граждан не для тотальной слежки, а для более полного предоставления госуслуг.