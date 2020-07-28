Из аэропорта «Бегишево» увеличится количество рейсов в Краснодар

Авиакомпания «Азимут» увеличивает количество рейсов из Нижнекамска в Краснодар.

Четвертый рейс авиакомпания будет выполнять по четвергам из аэропорта «Бегишево», начиная с 6 августа. Самолет уже вылетает из Нижнекамска в Краснодар по средам, пятницам и воскресеньям.

Билеты на все рейсы авиаперевозчика есть в свободной продаже. Цена на самый дешевый билет туда и обратно на одного человека составит 12 886 рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



В августе из Казани откроется еще один, третий рейс в Калининград.