Казанский режиссер рассказал, как снимался сериал «Чума!»

Казанский режиссер, живущий в Москве, Байбулат Батулла рассказал, как проходили съемки сериала «Чума!», продюсерами которого выступили телеведущая Тина Канделаки и музыкант Сергей Шнуров.

По его словам, в ходе съемок скетчкома многие вещи приходилось убирать из-за высокого темпа съемок. Иногда актерам приходилось самим прописывать себе шутки. По признанию Батуллы, такой процесс съемок ему не по душе.

«Но поскольку это скетч-шоу, а не сериал, я не боролся за не кавээновский кастинг. Тут эта школа юмора нас выручила. Кавээнщики такие ребята — не сыграют гениально, но шутку подадут грамотно», — рассказал он в интервью «Реальному времени».



Батулла добавил, что пока неизвестно, будет ли продолжение проекта. «Но если будет вторая волна пандемии, то логично будет продолжить», — отметил режиссер.



Подробнее о проекте «Чума» и о том, почему Батулла не считает себя комедийным кинематографистом, — в материале «Реального времени».

