В России могут ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом в 400 тысяч

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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом в 400 тысяч рублей. С такой инициативой в ЦБ обратились негосударственные пенсионные фонды.

Организации предлагают либо разрешить гражданам возвращать до 52 тыс. рублей в год с добровольных взносов в негосударственные пенсионные фонды, либо разрешить вернуть 6% с зарплаты.

Как рассказал «Известиям» президент АНПФ Сергей Беляков, сейчас льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва в развитии НПО. У людей нет мотивации копить на старость.



«Как показал опыт ИИС (индивидуальный инвестиционный счет), граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул», — говорит Сергей Беляков.



Ранее «Реальное время» сообщало, как вернуть вложенные в пенсию 13%.

