В Татарстане предпринимательницу подозревают в невыплате зарплаты на 0,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Следственный комитет подозревает 53-летнюю предпринимательницу из Альметьевска в невыплате зарплаты. Размер долга перед сотрудницами составил 477,6 тысячи рублей.

Зарплату подозреваемая не платила с января по апрель 2019 года, уверены в татарстанском управлении СКР.

«При этом женщина имела реальную возможность погасить задолженность, однако расходовала денежные средства на цели, не связанные с уплатой налогов и сборов, заработной платы и иных обязательных платежей», — подчеркивает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что агрофирма «Колос» в Тетюшском районе РТ выплатила долги по зарплате на сумму более 2 млн рублей.