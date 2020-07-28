В Татарстане предпринимательницу подозревают в невыплате зарплаты на 0,5 млн рублей
Следственный комитет подозревает 53-летнюю предпринимательницу из Альметьевска в невыплате зарплаты. Размер долга перед сотрудницами составил 477,6 тысячи рублей.
Зарплату подозреваемая не платила с января по апрель 2019 года, уверены в татарстанском управлении СКР.
«При этом женщина имела реальную возможность погасить задолженность, однако расходовала денежные средства на цели, не связанные с уплатой налогов и сборов, заработной платы и иных обязательных платежей», — подчеркивает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что агрофирма «Колос» в Тетюшском районе РТ выплатила долги по зарплате на сумму более 2 млн рублей.ПроисшествияБизнес Татарстан
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