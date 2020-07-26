Татарстанская агрофирма выплатила более 2 млн долгов по зарплате
ООО «Агрофирма «Колос» в Тетюшском районе Татарстана погасило задолженность по зарплате на сумму более 2 млн рублей.
Компания погасила долг на сумму общую сумму в 2 млн рублей перед 94 работниками.
Также казанское предприятие «Ансат» выплатило одному работнику 17 тыс рублей. ООО «Стройрегион» погасило задолженность в размере 133 тыс. рублей перед одним работником, передает пресс-служба Минтруда РТ.
В начале июля спортивная ассоциация «Футбольный клуб «Анжи Юниор» в Татарстане выплатила одному работнику 115 тыс. рублей.
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