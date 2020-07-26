Новости экономики

16:40 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Татарстанская агрофирма выплатила более 2 млн долгов по зарплате

15:58, 26.07.2020
Татарстанская агрофирма выплатила более 2 млн долгов по зарплате
Фото: mtsz.tatarstan.ru

ООО «Агрофирма «Колос» в Тетюшском районе Татарстана погасило задолженность по зарплате на сумму более 2 млн рублей.

Компания погасила долг на сумму общую сумму в 2 млн рублей перед 94 работниками.

Также казанское предприятие «Ансат» выплатило одному работнику 17 тыс рублей. ООО «Стройрегион» погасило задолженность в размере 133 тыс. рублей перед одним работником, передает пресс-служба Минтруда РТ.

В начале июля спортивная ассоциация «Футбольный клуб «Анжи Юниор» в Татарстане выплатила одному работнику 115 тыс. рублей.

ЭкономикаФинансыОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок