В Самаре мужчина бросил в полицейских гранату

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Самаре 58-летний местный житель метнул гранату в полицейских, пытавшихся его задержать. При взрыве пострадал дежурный водитель.

Полицию вызвали из-за громкой ссоры между супругами, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области. Выехавший наряд из дежурного водителя и дежурного по разбору быстро прибыл на место.

«Вдвоем они вошли в дом, попытались задержать нетрезвого гражданина, но он метнул в них предмет, похожий на гранату, который тут же взорвался», — передает сообщение регионального управления МВД «КП Самара».

Водителя ранило осколками. Однако раны оказались несерьезными. Полицейского осмотрели врачи, после чего он получил возможность уехать домой.

Напомним, в начале июля полицейскому пришлось выстрелить в ногу мужчине, напавшему на него с вилами.