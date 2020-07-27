В Самаре мужчина бросил в полицейских гранату
В Самаре 58-летний местный житель метнул гранату в полицейских, пытавшихся его задержать. При взрыве пострадал дежурный водитель.
Полицию вызвали из-за громкой ссоры между супругами, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области. Выехавший наряд из дежурного водителя и дежурного по разбору быстро прибыл на место.
«Вдвоем они вошли в дом, попытались задержать нетрезвого гражданина, но он метнул в них предмет, похожий на гранату, который тут же взорвался», — передает сообщение регионального управления МВД «КП Самара».
Водителя ранило осколками. Однако раны оказались несерьезными. Полицейского осмотрели врачи, после чего он получил возможность уехать домой.
Напомним, в начале июля полицейскому пришлось выстрелить в ногу мужчине, напавшему на него с вилами.Происшествия
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