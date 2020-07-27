В Татарстане за первую половину года изъяли более 800 кг некачественных овощей и фруктов

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За первую половину 2020 года татарстанское управление Роспотребнадзора изъяло 91 партию фруктов и овощей общим весом более 800 кг. За нарушения наложены 42 штрафа на сумму 708 тысяч рублей.

Большинство нарушений касались сроков хранения, истечения сроков годности и отсутствия документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Лабораторные исследования не выявили серьёзных превышений по нитратам, пестицидам или микробиологическим показателям.

Также не нашли специалисты следов ртути, мышьяка или свинца. Не выявлены патогенные микроорганизмы, возбудители паразитарных заболеваний и генно-модифицированные организмы (ГМО).

По 3 проверкам материалы были направлены в суды. В одном из кейсов суд решил приостановить на две недели деятельность торговой точки.