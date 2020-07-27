NAVI выбила VP.Prodigy в нижнюю сетку турнира OGA Dota PIT 2020

Natus Vincere обыграли второй состав Virtus.pro VP.Prodigy в четвертьфинале верхней сетки турнира OGA Dota PIT 2020 Season 2. Матч завершился со счетом 2:0.

В полуфинале виннеров команда Павла 9pasha Хвастунова сыграет с европейской командой Alliance. VP.Prodigy теперь опустилась в нижнюю сетку и проведет следующий матч 28 июля.

OGA Dota PIT 2020 Season 2 для Европы и СНГ проходит с 27 по 30 июля в онлайн-режиме. Восемь команд разыгрывают $170 тысяч.