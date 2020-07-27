Сразу три карты Ак Барс Банка были признаны лучшими в области маркетинга лояльности

Программа лояльности карты Ак Барс Premium, PROFкарта для студентов и виртуальная карта Tatarstan Tourist Pass награждены национальной премией в области маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia. Продукты Ак Барс Банка стали лучшими среди 173 проектов от 94 компаний-участников.



Карта Ак Барс Premium стала лучшей кобрендинговой картой года. Карта автоматически подключается к программе лояльности «Универсальные мили». По ней клиенты получают до 5 универсальных миль за каждые 100 рублей в чеке при оплате покупок картой. Новым участникам программы лояльности начисляется 1 000 приветственных универсальных миль. Потратить накопленные универсальные мили можно на сайте OneTwoTrip для оплаты авиа- и ж/д билетов и бронирования гостиниц. Кроме того, держатели карты банка и сопровождающие их лица могут посещать бизнес-залы аэропортов 140 стран безлимитное количество раз при выполнении определенных условий и снимать без комиссии наличные в банкоматах любых банков на территории РФ на общую сумму до 100 000 рублей в месяц.



Дисконтная программа Ак Барс Банка и профкома студентов КФУ «PROFкарта» стала победителем в категории лучшая кобрендинговая программа лояльности. PROFкарта КФУ — совместный проект университета и Ак Барс Банка. Его цель — создание удобной дисконтной системы для студентов. Часть средств от транзакций по карте банк ежемесячно перечисляет в эндаумент-фонд КФУ. Это первый подобный проект среди российских вузов. Карта позволяет получить скидки до 25% более чем у 54 партнеров — в популярных кафе, кинотеатрах, музеях и магазинах одежды. По карте начисляется 5% кешбэк рублями на различные категории. Обслуживание карты бесплатно.

Виртуальная карта Tatarstan Tourist Pass отмечена как лучший кобренд (банк — туризм). Многофункциональный продукт Tatarstan Tourist Pass одновременно является туристическим гидом, банковским приложением и программой лояльности, предоставляющей пользователям скидки до 25% в кафе, барах и музеях республики. Проект дает возможность гостям Татарстана не тратить время на поиск достопримечательностей, экскурсий или ресторанов с национальной кухней. Туристы могут моментально открыть виртуальную банковскую карту без посещения офиса, бесплатно пополнить и начать совершать покупки с комфортом. Бесплатное мобильное приложение доступно для скачивания на платформах IOS и Android.



Премией Loyalty Awards, учрежденной в 2010 году, награждают лучших профессионалов индустрии маркетинга лояльности. Ежегодно премию получают всемирно известные компании представляющие свои проекты на национальные конкурсы, проводимые в США, Великобритании, России, ОАЭ, Индии.

ПАО «Ак Барс Банк»

Партнерский материал