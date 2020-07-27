Певица Алсу проведет виртуальную прогулку по Казани в TikTok
Завтра, 28 июля, певица Алсу проведет виртуальную прогулку по Казани, сообщила артистка в своем «Инстаграме».
Трансляция начнется в 15.00 в приложении TikTok. Певица расскажет пользователям о сокровищах столицы Татарстана, секретах приготовления чак-чака и 1001 удовольствии, которые ждут туристов в Татарстане.
В начале июля певица Алсу приняла участие в московском онлайн-Сабантуе.Общество Татарстан
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