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Певица Алсу проведет виртуальную прогулку по Казани в TikTok

14:28, 27.07.2020
Певица Алсу проведет виртуальную прогулку по Казани в TikTok
Фото: instagram.com/alsou_a

Завтра, 28 июля, певица Алсу проведет виртуальную прогулку по Казани, сообщила артистка в своем «Инстаграме».

Трансляция начнется в 15.00 в приложении TikTok. Певица расскажет пользователям о сокровищах столицы Татарстана, секретах приготовления чак-чака и 1001 удовольствии, которые ждут туристов в Татарстане.

В начале июля певица Алсу приняла участие в московском онлайн-Сабантуе.

Общество Татарстан
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