Певица Алсу приняла участие в московском онлайн-Сабантуе — видео
В Москве Татарский культурный центр принял ежегодный Праздник плуга. На этот раз Сабантуй прошел в онлайн-формате, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
На входе немногочисленных посетителей встречал настоящий шлюз для обеззараживания. В концертном зале вместо зрителей были установлены камеры и другая аппаратура.
Певица Алсу приняла участие в празднике и организовала мастер-класс по татарской кулинарии.
«Если люди не могут прийти на Сабантуй, то наш позыв, что Сабантуй придет в каждый дом», — заявил глава национально-культурной автономии татар Москвы Фарит Фарисов.Общество Татарстан
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