Певица Алсу приняла участие в московском онлайн-Сабантуе — видео

В Москве Татарский культурный центр принял ежегодный Праздник плуга. На этот раз Сабантуй прошел в онлайн-формате, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На входе немногочисленных посетителей встречал настоящий шлюз для обеззараживания. В концертном зале вместо зрителей были установлены камеры и другая аппаратура.

Певица Алсу приняла участие в празднике и организовала мастер-класс по татарской кулинарии.

«Если люди не могут прийти на Сабантуй, то наш позыв, что Сабантуй придет в каждый дом», — заявил глава национально-культурной автономии татар Москвы Фарит Фарисов.