Леонид Слуцкий о работе в «Рубине»: «Я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией»

Фото: rubin-kazan

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, как принимал решение возглавить клуб в декабре 2019-го. Как утверждает специалист, он принимал команду с чувством нового вызова.

— Было сложно вернуть интерес к чемпионату России, который в определенной степени уже был потерян?

— Абсолютно нет. Если у тебя нет внутреннего огня и эмоционального запала, то вообще не стоит работать тренером. Надо лежать на печи и быть экспертом — с высоты мэтра оценивать действия коллег, видя в них огромное количество ошибок, которые допускает вообще каждый человек, а не только тренер.

Наоборот, был очень серьезный челлендж. Понимал, что прихожу в команду, которая реально борется за выживание: одинаковое количество очков с 15-м местом, одно очко от 16-го. Вернуться и вылететь?

Также Леонид Викторович отметил высокие риски при принятии казанской команды.

— Мне кажется, я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией, даже учитывая, что у меня часто бывают уничижительные самооценки. Я и так не сильно высоко себя оцениваю, а здесь могло бы быть совсем плохо, — сказал наставник «Рубина» в интервью «Спорт-Экспрессу».

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги «Рубин» занял десятое место. Леонид Слуцкий одержал с казанцами четыре победы, четыре ничьих и три поражения.