Пожарные локализовали пожар в здании бывших Соболевских номеров

Фото: Реальное время

Пожарные локализовали пожар в заброшенном здании Соболевских номеров. Об этом сообщили в МЧС по Татарстану.

Локализация пожара на площади 200 кв. метров по всем участкам зафиксирована в 12.21. Пострадавших нет.



Ранее «Реальное время» сообщало о пожаре в историческом здании 1869 года постройки. Со второго этажа спасены две женщины.