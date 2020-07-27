Пожарные локализовали пожар в здании бывших Соболевских номеров
Пожарные локализовали пожар в заброшенном здании Соболевских номеров. Об этом сообщили в МЧС по Татарстану.
Локализация пожара на площади 200 кв. метров по всем участкам зафиксирована в 12.21. Пострадавших нет.
Ранее «Реальное время» сообщало о пожаре в историческом здании 1869 года постройки. Со второго этажа спасены две женщины.ОбществоИнфраструктураИсторияКультураПроисшествия Татарстан
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