Возле ж/д вокзала в Казани горят бывшие Соболевские номера

Фото: Реальное время

В Казани загорелось историческое здание в центре города возле ж/д вокзала. Об этом сообщили в МЧС по РТ.

Здание по улице Коротченко, 26 заброшено. Пожар произошел сегодня днем. Пострадавших нет, со второго этажа были спасены две женщины.

«Силы Казанского пожарно-спасательного гарнизона работают по 2-му номеру вызова. Площадь горящей кровли здания составила 200 кв. метров», — сообщили в МЧС по РТ.

Отметим, что здание имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта. Дом 1869 года постройки был доходным домом купца Соболева.