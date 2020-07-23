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В отдельных районах Татарстана установлен 5 класс пожарной опасности

11:01, 23.07.2020
В отдельных районах Татарстана установлен 5 класс пожарной опасности
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр РТ опубликовал предупреждение о высоком риске лесных пожаров в Татарстане.

С 23 по 27 июля на территории республики объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов.

По данным Гидрометцентра, в Татарстане установлен 4 класс пожарной опасности. В отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс.

Ранее на борьбу с лесными пожарами в регионах кабмин РФ выделил 2,6 млрд рублей.

Общество Татарстан
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