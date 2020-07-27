Следком проверит причастность Фургала к другим покушениям на убийство

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Следственный комитет России намерен проверить причастность бывшего губернатора Хабаровского края к покушениям на убийство местных предпринимателей.

Сейчас в отношении Фургала проводится доследственная проверка на причастность к преступлениям по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство», передает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Речь идет о преступлениях, совершенных с 2003 года и 2004 года в отношении предпринимателей, занимавшихся ломом черных и цветных металлов.



Напомним, что Сергей Фургал обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей. Свою вину он не признает. В Хабаровском крае проходят массовые несанкционированные акции в поддержку Фургала.

