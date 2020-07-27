Страховой Дом ВСК при поддержке компании WIAT внедрил новую систему резервного копирования данных на базе решений Veeam
Большинство российских компаний задумываются об обеспечении эффективности работы с данными, о развитии систем прогноза и анализа, внедрении систем автоматизации и контроля, чтобы эффективно управлять инфраструктурой центров обработки данных (ЦОД). На решение этих задач было направлено сотрудничество Страхового Дома ВСК и WIAT при внедрении новой системы резервного копирования.
Новая система должна была обеспечить текущие потребности ВСК, связанные с ростом объемов используемых данных информационных систем, а также с необходимостью постоянного ввода новых программных продуктов, требующих наличия более интеллектуальных систем работы с данными.
«Результат должен был положительно сказаться на сокращении времени простоев, возникающих при восстановлении информационных систем после сбоев, на обеспечении защиты данных в случае резкого роста их объемов, упрощения масштабирования системы хранения», — рассказал Денис Яфясов, руководитель Центра поддержки и инфраструктуры Страхового Дома ВСК.
Внедрение новой системы резервного копирования реализовано на базе продуктов резервного копирования и мониторинга компании Veeam, поставленной компанией WIAT. «Проект предусматривал переход на децентрализованную модель хранения данных, которая отличается более гибким подходом к использованию оборудования резервного копирования, — рассказал Павел Луценко, директор по продажам WIAT. — WIAT сделал ставку на преимущество вендора и своего опыта, устранив тем самым риски, которые могут возникнуть при трансформации данных. Главным в таких проектах обычно является выбор надежного и опытного поставщика».
Новая система резервного копирования предусматривает интеграцию с платформой виртуализации, получает информацию о новых появившихся серверах, на основе предварительно настроенных политик способна автоматически снимать с них резервные копии.
Подход к организации резервного копирования качественно изменился, стал более доступным. Удалось решить требования и со стороны разработчиков компании, которым было необходимо получить доступ к сохраненным резервным данным для их использования при тестировании новых систем еще до их ввода в эксплуатацию. Это положительно сказалось на скорости проведения разработок и вывода на рынок новых страховых продуктов.
Справка
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
WIAT
Компания WIAT хорошо известна на российском рынке ИТ, как ведущий поставщик решений WYSE (WyseTechnology) — компактные программно-аппаратные комплексы позволяющие использовать ресурсы удаленных серверов для создания рабочих мест.
За 29 лет своего существования WIAT хорошо зарекомендовала себя как поставщик надежных программно-аппаратных систем для решения сложных прикладных задач.
Следуя новым трендам в цифровизации, команда WIAT активно развивает новые направления и непрерывно трудится над расширением портфеля предлагаемых решений.
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