Страховой Дом ВСК при поддержке компании WIAT внедрил новую систему резервного копирования данных на базе решений Veeam

Большинство российских компаний задумываются об обеспечении эффективности работы с данными, о развитии систем прогноза и анализа, внедрении систем автоматизации и контроля, чтобы эффективно управлять инфраструктурой центров обработки данных (ЦОД). На решение этих задач было направлено сотрудничество Страхового Дома ВСК и WIAT при внедрении новой системы резервного копирования.

Новая система должна была обеспечить текущие потребности ВСК, связанные с ростом объемов используемых данных информационных систем, а также с необходимостью постоянного ввода новых программных продуктов, требующих наличия более интеллектуальных систем работы с данными.

«Результат должен был положительно сказаться на сокращении времени простоев, возникающих при восстановлении информационных систем после сбоев, на обеспечении защиты данных в случае резкого роста их объемов, упрощения масштабирования системы хранения», — рассказал Денис Яфясов, руководитель Центра поддержки и инфраструктуры Страхового Дома ВСК.

Внедрение новой системы резервного копирования реализовано на базе продуктов резервного копирования и мониторинга компании Veeam, поставленной компанией WIAT. «Проект предусматривал переход на децентрализованную модель хранения данных, которая отличается более гибким подходом к использованию оборудования резервного копирования, — рассказал Павел Луценко, директор по продажам WIAT. — WIAT сделал ставку на преимущество вендора и своего опыта, устранив тем самым риски, которые могут возникнуть при трансформации данных. Главным в таких проектах обычно является выбор надежного и опытного поставщика».

Новая система резервного копирования предусматривает интеграцию с платформой виртуализации, получает информацию о новых появившихся серверах, на основе предварительно настроенных политик способна автоматически снимать с них резервные копии.

Подход к организации резервного копирования качественно изменился, стал более доступным. Удалось решить требования и со стороны разработчиков компании, которым было необходимо получить доступ к сохраненным резервным данным для их использования при тестировании новых систем еще до их ввода в эксплуатацию. Это положительно сказалось на скорости проведения разработок и вывода на рынок новых страховых продуктов.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»