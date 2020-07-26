Ученый перечислил продукты, которые помогают сохранить молодость кожи

Фото: realnoevremya.ru Роман Хасаев

Ученый из Ашеровского института Эдинбургского университета, доктор Рупи Ожла рассказал, каких правил питания следует придерживаться, чтобы сохранить молодость кожи.

По словам ученого, в первую очередь следует отказаться от пищи с высоким содержанием железа, в частности красного мяса (говядины и баранины), которое может привести к резким возрастным изменениям.

Ожла рекомендует питаться едой, богатой антиоксидантами, коллагеном, минералами и обладающей противовоспалительными свойствами. Такие продукты помогают омолодить организм и наладить его работу. Так, частое употребление овощей и фруктов обеспечит организм множеством растительных веществ, которые балансируют излишние воспалительные процессы, сокращают повреждения клеток и защищают их в процессе старения.

А низкобелковая диета препятствует излишней выработке гормона роста, который способен ускорять возрастные изменения, передает слова врача таблоид Sun.

Ожла подчеркнул, что все сводится к принципам здорового питания: в основном следует питаться качественными жирами (орехами и семенами), употреблять еду с высоким содержанием пищевых волокон.

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