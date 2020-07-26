Аквалангисты собрали 3 кубометра мусора во время уборки на Лесном озере в Авиастроительном районе

Аквалангисты Подводного исследовательского отряда им. А.А. Леонова достали 3 кубометра мусора со дна озера Лесное в Авиастроительном районе Казани.

По словам дайверов, мусора стало значительно меньше по сравнению с прошлым годом.

Во время уборки территории озера активисты собрали 15 мешков мусора. Вторсырье планируется отравить на переработку, а несортируемые отходы — на полигон.

В акции по очистке прибрежной территории озера Лесное приняли участие представители Русского географического общества в РТ и Министерства экологии и природных ресурсов республики, а также местные жители, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Активисты вышли на уборку озера Лесное в пятницу, 24 июля.