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Аквалангисты собрали 3 кубометра мусора во время уборки на Лесном озере в Авиастроительном районе

19:47, 26.07.2020 1
Аквалангисты собрали 3 кубометра мусора во время уборки на Лесном озере в Авиастроительном районе
Фото: eco.tatarstan.ru

Аквалангисты Подводного исследовательского отряда им. А.А. Леонова достали 3 кубометра мусора со дна озера Лесное в Авиастроительном районе Казани.

По словам дайверов, мусора стало значительно меньше по сравнению с прошлым годом.

Во время уборки территории озера активисты собрали 15 мешков мусора. Вторсырье планируется отравить на переработку, а несортируемые отходы — на полигон.

В акции по очистке прибрежной территории озера Лесное приняли участие представители Русского географического общества в РТ и Министерства экологии и природных ресурсов республики, а также местные жители, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Активисты вышли на уборку озера Лесное в пятницу, 24 июля.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:07
    И кто же весь этот мусор бросил в озеро?
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