В Казани очистят озеро Лесное в Авиастроительном районе
В Казани экоактивисты 24 июля выйдут на очистку озера Лесного в Авиастроительном районе города. Присоединиться к ним могут все желающие.
Для того чтобы принять участие в уборке, нужно предварительно зарегистрироваться — отправить личное сообщение в паблик экодвижения «Будет чисто».
Сборы возле озера запланированы в 10.00. Также организаторы предлагают отправиться на место коллективно, заказной автобус отправляется от УНИКСа в 9.30.
Помимо этого, добраться до места встречи можно и самостоятельно — на маршрутных автобусах №6, 76, которые следуют до остановки «Северный», передает мэрия Казани.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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