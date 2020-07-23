В Казани очистят озеро Лесное в Авиастроительном районе

В Казани экоактивисты 24 июля выйдут на очистку озера Лесного в Авиастроительном районе города. Присоединиться к ним могут все желающие.

Для того чтобы принять участие в уборке, нужно предварительно зарегистрироваться — отправить личное сообщение в паблик экодвижения «Будет чисто».

Сборы возле озера запланированы в 10.00. Также организаторы предлагают отправиться на место коллективно, заказной автобус отправляется от УНИКСа в 9.30.

Помимо этого, добраться до места встречи можно и самостоятельно — на маршрутных автобусах №6, 76, которые следуют до остановки «Северный», передает мэрия Казани.