Владимир Путин примет Главном военно-морской параде
Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота РФ. Верховный главнокомандующий обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, передает телеканал «Россия-24".
В военных парадах в Санкт-Петербурге и Кронштадте участвуют 46 кораблей, катеров и подлодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 26 июля главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.
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