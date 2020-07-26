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Владимир Путин примет Главном военно-морской параде

10:15, 26.07.2020
Владимир Путин примет Главном военно-морской параде
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принимает участие в торжественном мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота РФ. Верховный главнокомандующий обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, передает телеканал «Россия-24".

В военных парадах в Санкт-Петербурге и Кронштадте участвуют 46 кораблей, катеров и подлодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 26 июля главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

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