Сегодня в Татарстане ожидается дождь с грозой и до +26 градусов

В понедельник, 27 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, вечером локально сильный. В отдельных районах возможна гроза.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +21°С до +26°С. В Казани возможно от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах столбик термометра также будет показывать от +21°С до +24°С.

