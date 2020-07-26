Леонид Якубович вспомнил, как прилетел к казанским детдомовцам на голубом вертолете с 500 эскимо

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К своему 75-летию народный артист Леонид Якубович дал интервью своей дочери Варваре Видо. Во время беседы он вспомнил, как привез детям из казанского детдома мороженое на голубом вертолете.

Акцию «Прилетит вдруг волшебник» Якубович придумал в 2005 году после посещения детского хосписа в Москве.

«Есть еще детский дом в Казани, я спросил, что им надо, книжки, игрушки, еще что-то, спросил, что на праздник. Сказали: «Не знаем, что-нибудь вкусненькое». Я договорился с ребятами-вертолетчиками, мы покрасили вертолет в голубой цвет, я купил 500 эскимо, взял книжки, мультики, игрушки. И со всем этим прилетел в детский дом», — рассказал народный артист.