На Всероссийском конкурсе татарстанцы получили гранты на 1,5 млн рублей

На Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в число победителей пошли три проекта из Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе Минцифры РТ.

Гранты на общую сумму 1 485 000 получили проекты «Уроки повседневности, 1 сезон. Антикоррупционная политика», «Студия дизайна», «Студия студенческого кино».

Всего на конкурс было подано 63 заявки. Жюри выбрало 10 победителей, из которых три проекта выдвинуты татарстанцами.



Ранее «Татаркино» был исключен из списка получателей президентских грантов

в 10 млн рублей.

