В Казани задержали уральского представителя антикоррупционного центра Transparency International

В Казани задержали руководителя регионального антикоррупционного центра Transparency International в Екатеринбурге Екатерину Петрову.

По данным организации, правоохранители ворвались в казанский штаб «Объединенных демократов» в то время, когда там проходила лекция Екатерины о контроле госзакупок. Всех присутствующих задержали.

Причина задержания неизвестна. Все задержанные находятся в отделе полиции.



Со слов координатора движения Анастасии Бураковой, сотрудники полиции сначала ничего не объяснили активистам, а позже устно сообщили, что активисты подозреваются в совершении преступления о ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Далее правоохранители попытались получить образцы голосов, но активисты отказались содействовать им, передает «Интерфакс» ее слова.

По словам Бураковой, позже в полиции сообщили, что с телефона собственника помещения поступил звонок о том, что заминирована мэрия города.

Вечером из отдела полиции выпустили всех активистов мужского пола, в отделе остаются три женщины, включая координатора Transparency Петрову, добавляет информагентство.

