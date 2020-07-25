Рустам Минниханов присвоил звание народного писателя Татарстана Зульфату Хакиму
Президент Татарстана Рустам Минниханов присвоил писателю, члену общественной организации «Союз писателей Республики Татарстан» Зульфату Хакиму (Хакимханову) звание народного писателя республики. Соответствующий указ опубликован на сайте президента республики.
Звание присвоено за большой вклад в развитие татарской культуры и многолетнюю творческую деятельность, следует из документа.
Зульфат Хаким — татарский писатель-прозаик, драматург, поэт и эстрадный певец. Его стихи, сатирические рассказы публиковались на страницах журналов «Идель», «Сөембикә», «Чаян», «Казан утлары», а пьесы ставятся на сцене Камаловского театра: «Кишер басуы» («Морковное поле»), «Карак» («Вор»), «Күрәзәче» («Предсказатель»), «Мылтык» («Ружье»), «Телсез күке» («Немая кукушка»).
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