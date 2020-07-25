В Чечне считают, что национальность в паспорте не повлияет на межнациональные отношения в России

В Чечне считают, что возврат графы «национальность» в паспорт не может повлиять на межнациональные отношения в России. Об этом заявил первый замруководителя администрации главы и правительства республики Джамбулат Умаров.

Он считает, что указание национальности в документе будет добровольным. По словам Умарова, национальность в паспорте лишь «констатация факта», передает «РИА Новости».

«Важно, чтобы этот факт как таковой не стал поводом для политических репрессий в отношении целых народов, как это уже, к несчастью, было в нашей отечественной истории», — прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют выпустить книгу о татарской национальной кулинарии.

