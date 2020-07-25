В Хабаровске вновь проходят акции в поддержку Фургала

В Хабаровске очередная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края собрала 6,5 тыс. участников. Об этом сообщили в мэрии города.

Утром на площади перед правительством собрались около 3 тысяч человек. Затем во время шествия к демонстрантам присоединились еще около 3 тысяч. Всего на улицы вышло около 6,5 тысячи горожан.

В мэрии напомнили, что акция является несогласованной. Помимо Хабаровска, акции проходят и в других городах Дальнего Востока.

Ранее журналист, политик и политолог Максим Шевченко объяснил, какой месседж, какое послание власть отправляет жителям края и всем гражданам России в связи с поведением назначенного нового губернатора Хабаровского края Дегтярева.

