В Хабаровске вновь проходят акции в поддержку Фургала
В Хабаровске очередная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края собрала 6,5 тыс. участников. Об этом сообщили в мэрии города.
Утром на площади перед правительством собрались около 3 тысяч человек. Затем во время шествия к демонстрантам присоединились еще около 3 тысяч. Всего на улицы вышло около 6,5 тысячи горожан.
В мэрии напомнили, что акция является несогласованной. Помимо Хабаровска, акции проходят и в других городах Дальнего Востока.
Ранее журналист, политик и политолог Максим Шевченко объяснил, какой месседж, какое послание власть отправляет жителям края и всем гражданам России в связи с поведением назначенного нового губернатора Хабаровского края Дегтярева.
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