На улице Карла Маркса в Казани встали троллейбусы из-за обрыва линии
В Казани на улице Карла Маркса встали троллейбусы, сообщили «Реальному времени» очевидцы.
По их словам, троллейбусы остановились по направлению к площади Свободы. Причиной стал обрыв линий. При этом движение не затруднено.
Спустя несколько минут очевидцы сообщили, что троллейбусы поехали.
Вчера из-за отсутствия тока в проводах троллейбусы остановились возле Ягодной слободы в Кировском районе города.ПроисшествияОбщество Татарстан
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