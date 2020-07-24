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Происшествия

На улице Карла Маркса в Казани встали троллейбусы из-за обрыва линии

18:01, 24.07.2020
На улице Карла Маркса в Казани встали троллейбусы из-за обрыва линии
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на улице Карла Маркса встали троллейбусы, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

По их словам, троллейбусы остановились по направлению к площади Свободы. Причиной стал обрыв линий. При этом движение не затруднено.

Спустя несколько минут очевидцы сообщили, что троллейбусы поехали.

Вчера из-за отсутствия тока в проводах троллейбусы остановились возле Ягодной слободы в Кировском районе города.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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