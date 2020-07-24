В Татарстане открылась новая мечеть

В селе Билярск Алексеевского района РТ открылась новая мечеть. Об этом сообщает газета «Заря.



Фундамент новой мечети заложили еще в октябре прошлого года. Мечеть из камня возвели на средства предприятия «Алексеевскдорстрой». Она вмещает до 30 человек. До строительства храма намазы проходили в адаптированном для богослужений молельном доме, но здание не могло вместить всех верующих мусульман.

Открытие состоялось при участии муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина, главы района Сергея Демидова, а также председателя совета директоров «Алексеевскдорстроя» Фоата Валиева и заместителя председателя Комитета Госсовета РТ по бюджетам, налогам и финансам Камиля Нугаева.

«На древней земле Биляр, на территории вашего поселения появилась мечеть. Нет сомнения, что она станет местом притяжения всей мусульманской уммы. Хочется поблагодарить строителей и меценатов за их всестороннее участие и добросовестный труд. Пусть вам воздастся за ваш вклад в это благое дело», — сказал Сергей Демидов.

Напомним, что сейчас готовится к реставрации казанская «Мечеть Ново-Словободская», она же «Белая мечеть».