Исполком Казани: новый подростковый клуб на Химиков готов на 75%

В Казани откроется подростковый клуб по ул. Химиков, 19. В нем будет столярная, гончарная и швейно-кожевенная мастерские. Подростки приобретут уникальные навыки. Например, смогут шить кожаные изделия «казанским» швом. Клуб откроется к предстоящему учебному году. На данный момент там проходит капитальный ремонт, говорится на сайте мэрии Казани.



В новом клубе будет организовано порядка 8 постоянных кружков. Посещать их смогут более 500 человек в месяц. Председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов сообщил о степени готовности клуба. По его словам, на сегодня клуб готов на 75%. Завершение капремонта ожидается до конца 2020 года.

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил учреждение и ознакомился с его концепцией.

«Работа с детьми и молодежью очень важна. Надо, чтобы дети уходили с дивана, от телевизора и компьютера в такие замечательные клубы по месту жительства. Но вдвойне, втройне важно, что здесь возрождается то, что исконно было нашим, казанским. Кожевенное производство прославляло город и регион далеко за его пределами. И теперь надо обучать талантливых будущих мастеровых, которые продолжат нашу великую историю», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Ранее сообщалось, что объем финансирования на капремонт подростковых клубов составил ровно 100 миллионов.