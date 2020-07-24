Банк ЗЕНИТ снизил ставки по ипотеке
Банк ЗЕНИТ понизил ставки по кредитам на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая апартаменты и таунхаусы. Теперь клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 8,29% годовых. Минимальный первоначальный взнос также снижен до 15% от общей стоимости приобретаемой недвижимости.
«Банк ЗЕНИТ улучшил условия по ипотечным программам. Снижение ставки по кредиту поможет нашим клиентам сэкономить, а уменьшение первоначального взноса сделает ипотеку доступнее для большего числа людей. Уверен, что такие меры позволят осуществить планы по покупке собственного жилья намного быстрее», — отметил заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.
Ипотека сроком от 1 года до 25 лет по ставке от 8,29% годовых предоставляется на приобретение строящегося жилья стоимостью от 7 млн рублей. На покупку готовой недвижимости от 7 млн рублей действует ставка от 8,49% годовых. При сумме менее 7 млн рублей ставка увеличивается на 0,5%. Максимальная сумма кредита составит до 20 млн рублей для Москвы и до 15 млн рублей для остальных регионов России. Предусмотрено использование материнского капитала для первоначального взноса или погашения кредита. Для зарплатных клиентов действуют специальные условия. Подать заявку можно дистанционно на сайте Банка или в мобильном приложении «Зенит Онлайн».
Банк также предоставляет ипотеку на приобретение машино-места, гаража или кладовой. Ставка по кредиту от 9,79% годовых. Первоначальный взнос снижен до 20%.
Ставка по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков составляет от 8,49 % годовых. Сумма кредита до 25 млн рублей для Москвы и области и до 15 млн рублей для остальных регионов. Максимальный срок — 25 лет.
Справка
ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX (Эксперт РА)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО ННПФ «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».
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