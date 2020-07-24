Банк ЗЕНИТ снизил ставки по ипотеке

Банк ЗЕНИТ понизил ставки по кредитам на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая апартаменты и таунхаусы. Теперь клиенты могут оформить ипотеку по ставке от 8,29% годовых. Минимальный первоначальный взнос также снижен до 15% от общей стоимости приобретаемой недвижимости.

«Банк ЗЕНИТ улучшил условия по ипотечным программам. Снижение ставки по кредиту поможет нашим клиентам сэкономить, а уменьшение первоначального взноса сделает ипотеку доступнее для большего числа людей. Уверен, что такие меры позволят осуществить планы по покупке собственного жилья намного быстрее», — отметил заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Ипотека сроком от 1 года до 25 лет по ставке от 8,29% годовых предоставляется на приобретение строящегося жилья стоимостью от 7 млн рублей. На покупку готовой недвижимости от 7 млн рублей действует ставка от 8,49% годовых. При сумме менее 7 млн рублей ставка увеличивается на 0,5%. Максимальная сумма кредита составит до 20 млн рублей для Москвы и до 15 млн рублей для остальных регионов России. Предусмотрено использование материнского капитала для первоначального взноса или погашения кредита. Для зарплатных клиентов действуют специальные условия. Подать заявку можно дистанционно на сайте Банка или в мобильном приложении «Зенит Онлайн».

Банк также предоставляет ипотеку на приобретение машино-места, гаража или кладовой. Ставка по кредиту от 9,79% годовых. Первоначальный взнос снижен до 20%.

Ставка по программе рефинансирования ипотечных кредитов других банков составляет от 8,49 % годовых. Сумма кредита до 25 млн рублей для Москвы и области и до 15 млн рублей для остальных регионов. Максимальный срок — 25 лет.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»